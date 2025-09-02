Danas sunčano i toplo, uveče sledi preokret: Najviša dnevna do 34 °C

U Srbiji u utorak ujutro vedro i sveže, tokom dana sunčano i veoma toplo.

Kasnije posle podne i uveče na severu i na zapadu povećanje oblačnosti, ponegde i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, jugostočni. Jutarnja temperatura od 11 do 19 stepeni, maksimalna dnevna od 31 do 35 stepeni. U Beogradu u utorak sunčano i veoma toplo. Kasnije posle podne i uveče povećanje oblačnosti i pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, jugostočni. Jutarnja temperatura 19 stepeni, maksimalna dnevna 33°C. (Telegraf.rs)