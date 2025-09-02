Ova škola je u potpunoj obustavi: Nastave nema ni danas!

U OŠ „Pavle Savić“ na Mirijevu i danas, 2. septembra, neće biti nastave, nakon što je Ministarstvo prosvete donelo odluku o smeni direktora škole Milana Krstića.

Odluka je izazvala veliko nezadovoljstvo među nastavnicima i roditeljima, pa je ceo kolektiv stao uz dosadašnjeg direktora. Kako je saopšteno, nastava je obustavljena jer škola, nakon razrešenja, trenutno nema direktora ni pomoćnika direktora, kao ni novi raspored časova, što onemogućava normalno funkcionisanje nastavnog procesa. - Nakon razrešenja dužnosti dosadašnjeg direktora (29.8.2025), škola je ostala bez direktora i pomoćnika direktora, kao i bez novog