Razgovor trajao 2,5 sata Putin ispratio Kima do kola, pozvao ga da poseti Rusiju (video)

Završen je razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina i severnokorejskog lidera Kim Džong Una

Razgovor je trajao 2,5 sata, piše Sputnjik. Kako se navodi, Putin je pozvao Kima da poseti Rusiju. Na snimku koji je podelio Sputnjik vidi se da je predsednik Ruske Federacije nakon sastanka ispratio severnokorejskog lidera do automobila. Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin i severnokorejski lider Kim Džong Un sastali su se nakon svečanog prijema u čast 80. godišnjice Pobede u Drugom svetskom ratu koja se održava u Pekingu.