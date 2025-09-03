Putin pozvao Kima; Kremlj: Prihvaćeno

Putin pozvao Kima; Kremlj: Prihvaćeno

Portparol Kremlja Dmitirij Peskov izjavio je danas da je severnokorejski lider Kim Džong Un prihvatio poziv predsednika Rusije Vladimira Putina da poseti Rusiju, ali i dodao da tačan datum te posete još nije dogovoren.

Peskov je odbacio navode američkog predsednika Donalda Trampa da Rusija, Kina i Severna Koreja prave ''zaveru'', dodajući da saradnja Rusije sa Kinom i Severnom Korejom pomaže tim zemljama, ali da nije uperena ni protiv koga, javlja RIA. Ruski mediji prethodno su preneli da je Putin pozvao severnokorejskog lidera da poseti Rusiju, tokom razgovora koji je trajao oko sat vremena. Tokom razgovora, Putin je rekao da su odnosi između dve zemlje su poprimili "posebno
