"Vladimire, slušaj me": Uhvaćen tajni razgovor Putina, Si Đinpinga i Kim Džong Una VIDEO

B92 pre 17 minuta
"Vladimire, slušaj me": Uhvaćen tajni razgovor Putina, Si Đinpinga i Kim Džong Una VIDEO

Tokom vojne parade u Kini, jedan mikrofon je uhvatio razgovor predsednika Kine, Rusije i Severne Koreje - Si Đinpinga, Vladimira Putina i Kim Džong Una.

"Blumberg" je objavio snimak na kom se čuje o čemu su lideri pričali na putu ka trgu Tjenanmen i malo je reći da su svi ostali u šoku. Konverzaciju je započeo Si Đinping. " U prošlosti, ljudi retko su živeli do 70, ali danas si sa 70 godina još dete", rekao je predsednik Kine. "Sa razvojem biotehnologije, ljudski organi mogu se neprestano da se presađuju, i ljudi mogu da žive tako što bivaju sve mlađi i mlađi, pa čak i postići besmrtnost", rekao je predsednik
Paranoja posle Kimovog susreta s Putinom: Odneli čašu, obrisali sve što je predsednik dotakao! Nisu ostavili nijedan trag…

Kaja Kalas: Sastanak Si-Putin-Kim u Pekingu direktan izazov međunarodnom poretku

Čorbica sa ljiljanima, jastog i losos: Šta se služi na trpezi u Kini povodom 80-godišnjice Pobede

Peskov: Tenzije na Balkanu ne provocira srpska strana

Kaja Kalas: Sastanak Si-Putin-Kim u Pekingu direktan izazov međunarodnom poretku

"Sa Beogradom uvek bude dobrih dogovora": Peskov: Razgovor Putina i Vučića prošao u dobroj atmosferi, tenzije na Balkanu ne…

Peskov: Tenzije na Balkanu ne provocira srpska strana

