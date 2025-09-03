"Vladimire, slušaj me": Uhvaćen tajni razgovor Putina, Si Đinpinga i Kim Džong Una VIDEO

Tokom vojne parade u Kini, jedan mikrofon je uhvatio razgovor predsednika Kine, Rusije i Severne Koreje - Si Đinpinga, Vladimira Putina i Kim Džong Una.

"Blumberg" je objavio snimak na kom se čuje o čemu su lideri pričali na putu ka trgu Tjenanmen i malo je reći da su svi ostali u šoku. Konverzaciju je započeo Si Đinping. " U prošlosti, ljudi retko su živeli do 70, ali danas si sa 70 godina još dete", rekao je predsednik Kine. "Sa razvojem biotehnologije, ljudski organi mogu se neprestano da se presađuju, i ljudi mogu da žive tako što bivaju sve mlađi i mlađi, pa čak i postići besmrtnost", rekao je predsednik