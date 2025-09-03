Šta se dešava u Zaječaru i da li će biti novih izbora

Gotovo tri meseca posle lokalnih izbora 7. juna, Zaječarci umesto političke stabilnosti, ispred skupštine najvećeg grada Istočne Srbije imaju kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija i metalnu ogradu.

U skupštinskoj sali obezbeđenje sprečava sukob opozicije i vlasti, na sednici na kojoj je vladajuća koalicija još jednom pokušala da verifikuje odborničke mandate, pošto je konstitutivna sednica, održana 6. avgusta, proglašena neregularnom pred Višim sudom u Zaječaru. Ali, ni drugi put nije bilo uspeha, mandati ponovo nisu potvrđeni, a sednica je prekinuta „na neodređeno vreme“, javlja zaječarski portal ZaMedia. Pitanje koje otvara ovakav razvoj događaja u Zaječaru