Drama se nastavlja, RHMZ izdao novo upozorenje! Evo ko je sledeći na udaru nevremena!

Dnevnik
BEOGRAD: Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje na intenzivne pljuskove, grmljavinu i grad u Pomoravskom i Braničevskom okrugu.

Jaka konvektivna oblačnost koja u okolini Despotovca u Pomoravskom okrugu uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom, lokalno grad i olujni vetar u narednih sat vremena premeštaće se na severoistok preko Braničevskog okruga ka Petrovcu na Mlavi, objavljeno je na sajtu RHMZ-a. Prethodno je RHMZ izdao hitno upozorenje na intenzivne pljuskove, grmljavinu i grad na širem području Beograda, kao i za Šumadijski i Kolubarski okrug.
