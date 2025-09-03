Hipersonični projektili, morski dronovi, svemirski odbrambedni sistemi: Šta smo od naoružanja videli na paradi u Pekingu

Kina je u sredu predstavila niz novih oružja na vojnoj paradi povodom Dana pobede, koji se svake godine obeležava kao godišnjica japanske kapitulacije i završetka Drugog svetskog rata.

Ovogodišnja parada, kojom se obeležava 80. godišnjica, bila je prilika za Peking da pokaže svoju snagu i predstavi se kao globalna alternativa američki dominiranom posleratnom poretku. Novi hipersonični projektil YJ-15 prikazan je prvi put tokom parade. Rakete iz linije YJ – ili Ying Ji (napad orla) – mogu se lansirati sa brodova ili aviona i dizajnirane su da probiju velike brodove, nanoseći značajnu štetu pri udaru. AP Photo/Andy Wong Peking je takođe predstavio