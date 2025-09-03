Detalji ubistva u Novom Sadu Evo šta je prethodilo krvavom obračunu ispred kafića (video/foto)

Jedna osoba ubijena je večeras u Novom Sadu, a zločinu je, prema nezvaničnim informacijama, prethodila svađa.

Policija je odmah došla na lice mesta i u toku je uviđaj. Prema nezvaničnim saznanjim, žrtva i osumnjičeni su sedeli zajedno u kafiću u kojem je najpre došlo do verbalnog sukoba, pa fizičkog obračuna, da bi na kraju sve bilo završeno sa jednim smrtnim slučajem. Više detalja biće poznato nakon istrage. Prvi snimak sa mesta ubistva pogledajte ovde.