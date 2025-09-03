Oglasile se svekrva i majka Aleksandre Prijović: Podelile istu objavu nakon što su dobile unuku FOTO

Aleksandra Prijović porodila se danas, 3. septembra.

Aleksandra Prijović je na svet donela devojčicu koja je drugo dete njoj i njenom mužu Filipu Živojinoviću. Naime, nnih dvoje već imaju sina Aleksandra, a naslednici su dali nesvakidašnje ime Aria. Sada se na Instagramu oglasila i Filipova majka Zorica Nakić. „Rodila se Aria. Beba je teška tri kilograma i 300 grama i dugačka je 51 centimetar. Rođena je u 15.55 časova", napisala je ona.