Oglasile se svekrva i majka Aleksandre Prijović: Podelile istu objavu nakon što su dobile unuku FOTO

Nova pre 35 minuta  |  Autor: Viktorija Jovanović
Aleksandra Prijović porodila se danas, 3. septembra.

Aleksandra Prijović je na svet donela devojčicu koja je drugo dete njoj i njenom mužu Filipu Živojinoviću. Naime, nnih dvoje već imaju sina Aleksandra, a naslednici su dali nesvakidašnje ime Aria. Sada se na Instagramu oglasila i Filipova majka Zorica Nakić. „Rodila se Aria. Beba je teška tri kilograma i 300 grama i dugačka je 51 centimetar. Rođena je u 15.55 časova“, napisala je ona. A post shared by Bokica Borka Mihajlovic (@borkamihajlovic1974) Istu fotografiju
