Rusija izvela masovni vazdušni napad na Ukrajinu, oštećena infrastruktura

Rusija je tokom noći izvršila masovni vazdušni napad na Ukrajinu, u kojem je, prema ukrajinskim vlastima, povređeno najmanje četvoro železničkih radnika i oštećena kritična infrastruktura.

Napadi su se dogodili u devet od 24 regiona, a vazdušna opasnost bila je aktivna širom zemlje. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo tvrdi da je oborilo 430 od 502 drona i 21 od 24 rakete koje je Rusija lansirala. Ipak, preostalih 69 dronova i tri rakete pogodile su 14 lokacija. Kao posledica napada, u centralnoj ukrajinskoj oblasti Kirovograd povređena su četiri železnička radnika, a saobraćaj je usporen. Državna železnica je saopštila da vozovi kasne i do sedam sati