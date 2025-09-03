Rusija izvela masovni vazdušni napad na Ukrajinu, oštećena infrastruktura

Serbian News Media pre 4 sati
Rusija izvela masovni vazdušni napad na Ukrajinu, oštećena infrastruktura

Rusija je tokom noći izvršila masovni vazdušni napad na Ukrajinu, u kojem je, prema ukrajinskim vlastima, povređeno najmanje četvoro železničkih radnika i oštećena kritična infrastruktura.

Napadi su se dogodili u devet od 24 regiona, a vazdušna opasnost bila je aktivna širom zemlje. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo tvrdi da je oborilo 430 od 502 drona i 21 od 24 rakete koje je Rusija lansirala. Ipak, preostalih 69 dronova i tri rakete pogodile su 14 lokacija. Kao posledica napada, u centralnoj ukrajinskoj oblasti Kirovograd povređena su četiri železnička radnika, a saobraćaj je usporen. Državna železnica je saopštila da vozovi kasne i do sedam sati
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Vučić poveo i Tomislava Nikolića u Kinu (VIDEO/FOTO)

Vučić poveo i Tomislava Nikolića u Kinu (VIDEO/FOTO)

Danas pre 1 sat
Ovo je trenutak koji trese korejsko poluostrvo! Prišao je Kimu i uradio nezamislivo, Putin prenosi tajne poruke sukobljenih…

Ovo je trenutak koji trese korejsko poluostrvo! Prišao je Kimu i uradio nezamislivo, Putin prenosi tajne poruke sukobljenih suseda

Blic pre 4 sati
Vučić poveo i Tomu Nikolića u Kinu (video)

Vučić poveo i Tomu Nikolića u Kinu (video)

Pravda pre 4 sati
Lideri Rusije, Kine i Severne Koreje prvi put na jednom mestu nakon 66 godina

Lideri Rusije, Kine i Severne Koreje prvi put na jednom mestu nakon 66 godina

Sputnik pre 4 sati
Zagrljaj govori više od hiljadu reči?: Sastančili Putin i Kim Džong Un, ruski predsednik: "Nikada vam nećemo zaboraviti..."…

Zagrljaj govori više od hiljadu reči?: Sastančili Putin i Kim Džong Un, ruski predsednik: "Nikada vam nećemo zaboraviti..." (foto)

Kurir pre 4 sati
Vučić razgovarao sa predstavnicima kineskih rudarskih kompanija

Vučić razgovarao sa predstavnicima kineskih rudarskih kompanija

Novi magazin pre 4 sati
Si Đinping se vozio automobilom otpornim na metke i hemijsko oružje: 3 tone luksuza i 400 konja, košta "samo" 600.000€

Si Đinping se vozio automobilom otpornim na metke i hemijsko oružje: 3 tone luksuza i 400 konja, košta "samo" 600.000€

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaukraina

Svet, najnovije vesti »

Ko je Metju Vitaker, ambasador SAD pri NATO, koji je uputio poruku Vučiću i Dodiku?

Ko je Metju Vitaker, ambasador SAD pri NATO, koji je uputio poruku Vučiću i Dodiku?

Danas pre 23 minuta
Putin pozvao Zelenskog na sastanak u Moskvi; Kijev: Poginulo osam civila u granatiranju Konstantinovke

Putin pozvao Zelenskog na sastanak u Moskvi; Kijev: Poginulo osam civila u granatiranju Konstantinovke

RTS pre 23 minuta
Putin zove Zelenskog u Moskvu

Putin zove Zelenskog u Moskvu

Vreme pre 3 minuta
Poziv Zelenskom u Moskvu

Poziv Zelenskom u Moskvu

Vesti online pre 8 minuta
Jezivi podaci: Un-a! Od početka rata u Gazi više od 21.000 palestinske dece postali invalidi, 17.000 izgubilo i majku i oca

Jezivi podaci: Un-a! Od početka rata u Gazi više od 21.000 palestinske dece postali invalidi, 17.000 izgubilo i majku i oca

Blic pre 13 minuta