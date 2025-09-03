Oboreni dronovi

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnjik (A. S.)
Oboreni dronovi

Ruska sredstva PVO tokom noći oborila su 105 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona i Azovskog mora, saopštilo je ministarstvo odbrane Rusije.

Po regionima, to izgleda ovako: – 25 dronova iznad teritorije Rostovske oblasti, – 24 dronova iznad Brjanske oblasti, – 20 dronova iznad Krasnodarskog kraja, – 15 dronova iznad akvatorije Crnog mora, – 10 dronova iznad Kaluške oblasti, – 8 dronova iznad teritorije Republike Krim, – 2 drona iznad voda Azovskog mora – 1 dron iznad Smolenske oblasti.
Moskva objavila snimak – ruska vojska u centru Kupjanska; život ukrajinske dece u podzemnoj školi

RTS pre 51 minuta
Uz najavu Trampove posete Rusiji Zaharova: Zapad mora priznati prave uzroke sukoba

Alo pre 36 minuta
Uživo Rusi zauzeli pola grada, vodi se žestoka bitka Vojska u centru Kupjanska, Ukrajinci se povlače! (foto/video)

Alo pre 16 minuta
Rusija: Očekujemo posetu Donalda Trampa

Vesti online pre 2 sata
Gađana transportna infrastruktura

Vesti online pre 2 sata
Rusija ponovo predložila obnavljanje direktnih letova sa SAD

Aero.rs pre 3 sata
Vesti online pre 3 sata
Otkriveno tajno oružje, uhvaćen nezamisliv prizor! Si rame uz rame sa Putinom i Kimom, Tramp pobesneo: U Americi bura, u…

Blic pre 16 minuta
'Jasna poruka Trampu': BBC novinari o vojnoj paradi u Kini

BBC News pre 26 minuta
Vučić poveo i Tomislava Nikolića u Kinu (VIDEO/FOTO)

Danas pre 16 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: UN optužile međunarodnu zajednicu da ne pruža pomoć invalidima u Gazi; Preko 11.000 palestinskih…

RTV pre 21 minuta
Moskva objavila snimak – ruska vojska u centru Kupjanska; život ukrajinske dece u podzemnoj školi

RTS pre 51 minuta