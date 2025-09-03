Oboreni dronovi

Ruska sredstva PVO tokom noći oborila su 105 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona i Azovskog mora, saopštilo je ministarstvo odbrane Rusije.

Po regionima, to izgleda ovako: – 25 dronova iznad teritorije Rostovske oblasti, – 24 dronova iznad Brjanske oblasti, – 20 dronova iznad Krasnodarskog kraja, – 15 dronova iznad akvatorije Crnog mora, – 10 dronova iznad Kaluške oblasti, – 8 dronova iznad teritorije Republike Krim, – 2 drona iznad voda Azovskog mora – 1 dron iznad Smolenske oblasti.