Tramp: Uskoro će se nešto dogoditi u Ukrajini

B92 pre 37 minuta
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će se uskoro "nešto dogoditi" u Ukrajini, ali da ruski predsednik Vladimir Putin i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski još uvek nisu spremni za to.

On je rekao da je ''realističan i optimističan'' povodom postizanja mira u Ukrajini, dodavši da pažljivo prati akcije koje preduzimaju Putin i Zelenski. "Pratio sam to, video sam to i razgovarao sam o tome sa predsednikom Putinom i predsednikom Zelenskim. Nešto će se desiti, ali oni još nisu spremni. Ali nešto će se desiti. Mi ćemo to uraditi", rekao je on u telefonskom intervjuu za CBS. Govoreći o nedavnom napadu Rusije na Ukrajinu, u kojem je ubijeno 15 ljudi,
