Lančani sudar u tunelu "Laz" na "milošu velikom": Jedan stao, još dva automobila naletela

Blic pre 1 sat
Lančani sudar u tunelu "Laz" na "milošu velikom": Jedan stao, još dva automobila naletela

Tri osobe su lakše povređene u lančanom sudaru koji se dogodio jutros oko 11 sati u tunelu Laz na deonici Čačak – Požega auto-puta "Miloš Veliki".

- Nezgoda se dogodila kada se jedan automobil zaustavio u tunelskoj cevi, a potom su na njega naletela još dva automobila, potvrđeno je za RINU. Javno preduzeće „Putevi Srbije“ saopštilo je da se saobraćaj obavljao uz asistenciju saobraćajne policije i moli učesnike da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Iz ovog preduzeća apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i da vožnju prilagode uslovima na putu. Dvadesetak
