Stanje na putevima: Na prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, teretnjaci čekaju na tri prelaza

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Anđela Risantijević
Stanje na putevima: Na prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, teretnjaci čekaju na tri prelaza
Prema informacijama Uprave granične Policije dobijenim u 5.15 časova na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a zadržavanja za teretna vozila zabeležena su na tri prelaza, od kojih se najduže čeka na Batrovcima – 420 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije. Na prelazima Šid i Sremska Rača čeka se po 60 minuta. Na naplatnim naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Izvor: Tanjug
