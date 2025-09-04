Stanje na putevima: Na prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, teretnjaci čekaju na tri prelaza

Prema informacijama Uprave granične Policije dobijenim u 5.15 časova na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a zadržavanja za teretna vozila zabeležena su na tri prelaza, od kojih se najduže čeka na Batrovcima – 420 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije. Na prelazima Šid i Sremska Rača čeka se po 60 minuta. Na naplatnim naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Izvor: Tanjug