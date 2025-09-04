Ministarstvo finansija: Javni dug Srbije na kraju jula 38,29 milijardi evra - 43,4 odsto BDP-a

NIN pre 1 sat  |  Beta
Ministarstvo finansija: Javni dug Srbije na kraju jula 38,29 milijardi evra - 43,4 odsto BDP-a

Javni dug Srbije je na kraju jula ove godine bio 38,29 milijardi evra, odnosno 43,4 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je danas Ministarstvo finansija.

Na kraju juna je javni dug iznosio 38,55 milijardi evra, što je 43,7 odsto BDP-a, dodaje se. Javni dug Srbije je na kraju 2024. bio oko 38,9 milijardi evra, ili 47,2 odsto BDP-a. Ministarstvo je, takođe, saopštilo da je deficit budžeta Srbije na kraju jula ove godine bio je 22,9 milijardi dinara što je, kako se navodi, bolje od budžetskog plana za 118,8 milijardi jer je planiran deficit u iznosu od 141,7 milijardi dinara. Prihodi su ostvareni u iznosu od 1.318
