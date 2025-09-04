Uhapšen napadač iz Novog Pazara: Žrtvu ubo nožem u stomak jer ga je udarila pesnicom u glavu

Sandžak press pre 2 sata
Uhapšen napadač iz Novog Pazara: Žrtvu ubo nožem u stomak jer ga je udarila pesnicom u glavu

Novopazarska policija uhapsila je A.M (34) iz ovog grada zbog sumnje da je izvšio krivično delo nasilničko ponašanje.

U saopštenju policije se navodi da je osumnjičeni u sredu ispred jednog ugostiteljskog objekta u Novom Pazaru nakon rasprave nožem u stomak ubo I.P (41) koji ga je prethodno pesnicom više puta udario u glavu. I.P je sa lakim telesnim povredama zbrinut u Opštoj bolnici u Novom Pazaru. Po nalogu nadležnog tužioca A.M je određeno zadržavanje do 48 sati, dok će I.P nakon napuštanja bolnice biti saslušan zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.
