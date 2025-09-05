Protest u Novom Sadu: Neredi u kampusu, intervenisala policija

BBC News pre 21 minuta

Napetosti, pirotehnika, suzavac i intervencija policije obeleželi su završetak anti-vladinih protesta u Novom Sadu.

Ono što je počelo kao mirno okupljanje zbog optužbi za policijsku brutalnost i narušavanje autonomije univerziteta imalo je nasilan epilog u kampusu novosadskog univerziteta gde su bile prisutne jake policijske snage.

Demonstranti su koristili petarde i baklje, a policija je intervenisala ispaljuljući suzavac i rasterujući okupljene dalje od kampusa.

Prethodno je održan skup na raskrsnici na kojoj je policija intervenisala 1. septembra, kada je prema tvrdnjama studenata, koristila prekomernu silu.

Na večerašnjem skupu su govorili studenti Filozofskog fakulteta i Fakulteta za fizičko vaspitanje i sport (FSFV).

U toku protesta, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da ima saznanja da „učesnici neprijavljenog skupa imaju nameru da napadnu policiju".

MUP je upozorio učesnike da poštuju zakon i da će u suprotnom policija će biti prinuđena da reaguje.

Govornici na skupu su zatražili ostavke dekana oba fakulteta, ali i od vlasti da raspiše prevremene izbore.

„Da ova vlast ode i da dođe neka humanija. Svaki pritisak na njih (vlast) mora da pokrene nešto napred", kaže Miodrag Čolić iz banatskog sela Seleuš, koji je došao u Novi Sad da pruži studentima podršku.

Kaže da to što se dogodilo pre nedelju dana je strašno i jezivo.

„Toliko nasilja i pendreka teško da može da se zamisli.

„To će još više ljudi izvesti na ulice", rekao je.

Skupovi solidarnosti sa Novosađanima održani se u Novom Pazaru, Valjevu, Kraljevu, Užicu, Prijepolju, Prokuplju, ali i drugim mestima u Srbiji.

BBC/Slobodan Maričić Policija ispalila suzavce na okupljene u Novom Sadu

Šta se dogodilo ispred Filozofskog fakulteta

BBC/Slobodan Maričić

Žandarmerija je reagovala kada su prema kordonu policije koji je bio na ulazu u Filozofski fakultet poletele baklje i flaše, javila je novinska agencija Beta.

Stotinak pripadnika policije i Žandarmerije zaletelo se u okupljene, koje su rasterali silom i velikom količinom suzavca.

Neki od okupljenih ispred Filozofskog fakulteta su se, pošto je policija upotrebila suzavac i biber sprej, skłonili u zgradu Prirodno-matematički fakultet (PMF), ali se i ona napunila dimom.

Agencija Fonet javila je da je iz zgrade Filozofskog fakulteta ispaljen prvi topovski ka okupljenima, a potom je još nekoliko.

Kako je počelo u Novom Sadu

Fonet

Po toploj septembarskoj noći hiljade ljudi izašlo je na ulice Novog Sada.

Nosili su zastave Srbije, nekoliko transparenata kojim traže izbore i udarali su u bubnjeve.

Najviše je, naravno, Novosađana, ali ima i ljudi iz drugih gradova, javlja Slobodan Maričić, reporter BBC na srpskom.

Najviše pažnje privlači stariji čovek u tradicionalnoj vojvođanskoj nošnji, sa porukom za policiju ispisanom po sebi.

„Ovde sam da podržim omladinu da dođu do slobode i pravde i da im se ispune zahtevi, a to su zahtevi svih ljudi da žive u pravnoj državi.

„Video sam veoma agresivne policajce, ali nije jak onaj što udara već onaj što trpi i da se dozovu pameti", poručio je Dragoslav Stojšin iz Ilandže u Vojvodini.

Ispričao je da prati proteste širom Srbije i da stariji nemaju pravo da urušavaju mladima život.

„Očekujem da vlast dobije još jednu injekciju znanja i da im se stavi do znanja da ovo više nije šala", dodao je.

Protest je počeo 16minutnom tišinom, zatim himnom studenata.

I odmah su rekli zašto su tu - brane slobodu i autonomiju univerziteta, ističu.

Traže izbore.

I u glasovima im se čuje bes.

„Izgubili smo najmilije ovde, ali mislim da je vama najteže. Želim da se zahvalim studentima koji su me održali u životu, od njih neću odustati.

„Svi treba da stanemo ispred ove dece da stvorimo zdraviju Srbiju sa zdravijim temeljima za sve nas", kazala je Dijana Hrka, majka nastradalog Stefana Hrke.

BBC/Slobodan Maričić

BBC/Slobodan Maričić Napeto ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

BBC/Slobodan Maričić

BBC/Slobodan Maričić Protest u Novom Sadu zbog kako kažu policijske brutalnosti

U zgradu fakulteta preko prozora

Patrik Drid, dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i sporta u Novom Sadu (FSFV) ušao je 1. septembra na fakultet koji studenti blokiraju od 22. aprila.

Odmah potom se policija u opremi za razbijanje demonstracija rasporedila ispred ulaza u fakultet.

„Maskirani batinaši u pratnji policije su upravo upali na DIF. Dođite ispred DIF-a", poručili su studenti koji blokiraju fakultete u objavi na društvenim mrežama.

Objavili su i snimke ljudi koji su zajedno sa dekanom ušli u fakultet.

Drid je za Danas objasnio da je upao na fakultet upao zato što je tog dana počeo ispitni rok.

BBC/Slobodan Maričić Protest u Novom Sadu

Od prošle nedelje, policija obezbeđuje ulaz u zgradu novosadskog Filozofskog fakulteta pošto su u njega ušli dekan i nekoliko profesora.

Tokom 10 prethodnih meseci antivladinih demonstracija, bilo je nekoliko velikih okupljanja na poziv studenata koji blokiraju fakultete.

Najveći su bili u Beogradu 15. marta i 28. juna.

Tokom leta, neki protesti su bili nasilni, zabeleženi su sukobi demonstranata sa policijom i pristalicama SNS, hapšenja, kao i optužbe o navodnom prekoračenju ovlašećenja brutalnosti.

Policija i predstavnici vlasti su odbacivali optužbe i izneli podatke da je u neredima povređeno više od 120 policajaca.

Studenti koji blokiraju neke fakultete najpre su tražili od nadležnih utvrđivanje odgovornosti za pad nadstrešnice i obračun sa korupcijom koja je, tvrde, bila i jedan od uzroka novosadske tragedije.

Potom su dodali još jedan zahtev - raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, što vlast za sada odbija.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.05.2025)