Ranjen vlasnik luksuznog auto salona: Pucnjava u Zadru: Komšija ga upucao pred detetom

Vlasnik auto salona u Murvici kod Zadra povređen je u pucnjavi koja se dogodila u četvrtak popodne, potvrdila je zadarska policija. Incident se dogodio prostorijama auto-salona i servisa. Povređeni muškarac nalazi se u bolnici u Zadru, dok je osumnjičeni muškarac odveden u policiju. Navodno je reč o njegovom komšiji, obojica su iz okoline Zadra, piše Zadarski.hr.

Reč je o salonu koji se bavi luksuznim automobilima vrednim više od četiri miliona evra, a vozila se iznajmljuju za snimanje spotova. - 4. septembra, oko 12:30 časova, policija je primila izveštaj o čoveku koji je povređen vatrenim oružjem na području Briševa. Reč je o hrvatskom državljaninu koji je ranjen u radionici auto-kuće. Hitna medicinska pomoć pružena mu je prva pomoć na licu mesta, nakon čega je prebačen u Opštu bolnicu Zadar na dalje lečenje. Druga muška