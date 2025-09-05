Učenik izbo profesorku u školi u Esenu, prlikom hapšenja nasrnuo je nožem i na policiju

U prostorijama srednje stručne škole u nemačkom gradu Esenu učenik je jutros napao profesorku nožem i ubo je u stomak.

Napadač je ranjen u akciji policije i uhapšen. Prema informacijama nemačkog "Bilda" reč je o 18-godišnjem učeniku albanskog porekla sa Kosova i Metohije. Profesorka je u teškom stanju prebačena u univerzitetsku kliniku, ali je prema navodima vatrogasne službe van životne opasnosti. Nemački mediji navode da je napadač prišao profesorki s namerom i napao je nožem, nakon čega je pobegao sa mesta događaja. Oko 11 časova, policiji je prijavljena sumnjiva osoba u parku