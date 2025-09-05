Učenik izbo profesorku u školi u Esenu, prlikom hapšenja nasrnuo je nožem i na policiju

Euronews pre 14 minuta  |  Autor: Tanjug
Učenik izbo profesorku u školi u Esenu, prlikom hapšenja nasrnuo je nožem i na policiju

U prostorijama srednje stručne škole u nemačkom gradu Esenu učenik je jutros napao profesorku nožem i ubo je u stomak.

Napadač je ranjen u akciji policije i uhapšen. Prema informacijama nemačkog "Bilda" reč je o 18-godišnjem učeniku albanskog porekla sa Kosova i Metohije. Profesorka je u teškom stanju prebačena u univerzitetsku kliniku, ali je prema navodima vatrogasne službe van životne opasnosti. Nemački mediji navode da je napadač prišao profesorki s namerom i napao je nožem, nakon čega je pobegao sa mesta događaja. Oko 11 časova, policiji je prijavljena sumnjiva osoba u parku
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Učenik sa Kosova izbo nožem profesorku u Nemačkoj

Učenik sa Kosova izbo nožem profesorku u Nemačkoj

Nova pre 14 minuta
Albanac (17) sa Kosova izbo nastavnicu: Horor u Nemačkoj, škola opkoljena, đaci zabarikadirani u učionicama: Zario joj nož u…

Albanac (17) sa Kosova izbo nastavnicu: Horor u Nemačkoj, škola opkoljena, đaci zabarikadirani u učionicama: Zario joj nož u stomak, policija ga posle potere upucala

Blic pre 49 minuta
Napad u Nemačkoj: Albanac sa Kosova uboo profesorku

Napad u Nemačkoj: Albanac sa Kosova uboo profesorku

Vesti online pre 49 minuta
Policija uperila oružje u njega, on na kolenima: Pojavio se snimak hapšenja Albanca (18) sa Kosova koji je izbo nastavnicu u…

Policija uperila oružje u njega, on na kolenima: Pojavio se snimak hapšenja Albanca (18) sa Kosova koji je izbo nastavnicu u Nemačkoj

Blic pre 4 minuta
(Uznemirujući video) nemačka policija puca u učenika sa Kosova! Mladić se prevrće posle ranjavanja u parku, oko njega…

(Uznemirujući video) nemačka policija puca u učenika sa Kosova! Mladić se prevrće posle ranjavanja u parku, oko njega naoružani specijalci! (foto)

Kurir pre 4 minuta
Mladić (18) sa KiM ubo nastavnicu u stomak u školi u Nemačkoj Policija ga upucala pa uhapsila

Mladić (18) sa KiM ubo nastavnicu u stomak u školi u Nemačkoj Policija ga upucala pa uhapsila

Alo pre 14 minuta
Horor u Nemačkoj: Učenik izbo nastavnicu; Nakon potere je ubijen; Otkriveno da je s Kosova FOTO

Horor u Nemačkoj: Učenik izbo nastavnicu; Nakon potere je ubijen; Otkriveno da je s Kosova FOTO

B92 pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaNemačkahelikopter

Svet, najnovije vesti »

Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: 16 mrtvih, trogodišnjak izvučen živ

Nesreća na čuvenoj žičari u Lisabonu: 16 mrtvih, trogodišnjak izvučen živ

BBC News pre 44 minuta
Mali: Počasti ukazane predsedniku Vučiću u Pekingu pokazuju da se Srbija promenila

Mali: Počasti ukazane predsedniku Vučiću u Pekingu pokazuju da se Srbija promenila

RTV pre 4 minuta
Tramp menja ime Pentagonu: Ubuduće Ministarstvo rata

Tramp menja ime Pentagonu: Ubuduće Ministarstvo rata

BBC News pre 4 minuta
Učenik izbo profesorku u školi u Esenu, prlikom hapšenja nasrnuo je nožem i na policiju

Učenik izbo profesorku u školi u Esenu, prlikom hapšenja nasrnuo je nožem i na policiju

Euronews pre 14 minuta
Tramp menja ime Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata: „Tako smo ga zvali kad smo pobedili u Prvom i Drugom svetskom ratu“…

Tramp menja ime Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata: „Tako smo ga zvali kad smo pobedili u Prvom i Drugom svetskom ratu“

Nedeljnik pre 24 minuta