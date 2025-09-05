Sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Anđela Risantijević
Sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije. Veći deo dana biće vedro, a umereno naoblačenje očekuje se samo kasno popodne u Vojvodini. Sa juga stiže topliji vazduh sa Mediterana, pa će petak biti najtopliji dan ove sedmice sa temperaturama do 33 stepena. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i jugoistočni, dok će uveče u Vojvodini preći na severozapadni pravca. Sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 33 stepena (ilustracija) Jutarnja temperatura kretaće se od 10
