Novosađani pozvani da donesu donacije u Rektorat

Luftika pre 2 sata
Studenti u blokadi novosadskih fakulteta pozvali su građane da donesu donacije u Rektorat uoči protesta “Srbijo, da li se čujemo?”, koji će se održati u petak, 5. septembra.

Oni su istakli da su im potrebni hleb i tortilje (tost, peciva), mlečni proizvodi – mleko, biljno mleko, jogurt, pavlaka, tunjevina ali i kaše. Na spisku potrepština su i kafa, energetska pića, voda, nudle, testenina, suhomesnati proizvodi i čokoladice. Naveli su i da građani mogu doneti plastično posuđe i escajg, ali i maske za lice i fiziološki rastvor. Izvor: Moj Novi Sad Protest „Srbijo, da li se čujemo?“ počinje na raskrsnici: Sve oči ka Novom Sadu Podeli
