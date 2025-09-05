Novosađani pozvani da donesu donacije u Rektorat

Studenti u blokadi novosadskih fakulteta pozvali su građane da donesu donacije u Rektorat uoči protesta “Srbijo, da li se čujemo?”, koji će se održati u petak, 5. septembra.

Oni su istakli da su im potrebni hleb i tortilje (tost, peciva), mlečni proizvodi – mleko, biljno mleko, jogurt, pavlaka, tunjevina ali i kaše. Na spisku potrepština su i kafa, energetska pića, voda, nudle, testenina, suhomesnati proizvodi i čokoladice. Naveli su i da građani mogu doneti plastično posuđe i escajg, ali i maske za lice i fiziološki rastvor.