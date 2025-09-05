"Srbijo, da li se čujemo?": Plan protesta u Novom Sadu na koji su pozvali studenti

N1 Info pre 1 sat  |  nova.rs
"Srbijo, da li se čujemo?": Plan protesta u Novom Sadu na koji su pozvali studenti

Studenti u blokadi fakulteta novosadskog univerziteta pozvali su građane Srbije da večeras u 19 časova dođu na veliki protest u tom gradu.

Povod njihovog okupljanja je, kako su naveli, sve veće narušavanje autonomije Univerziteta, konkretno - upad policije na Filozofski fakultet i DIF, u kojima se već nekoliko dana nalaze dekani i nekoliko zaposlenih. Okupljanje je predviđeno na raskrsnici nadomak kampusa Univerziteta u Novom Sadu, odnosno na uglu Stražilovske ulice i Bulevara cara Lazara. Za Nova.rs su saopštili da će okupljenima na skupu obratiti dva govornika – student Fakulteta sporta i fizičkog
