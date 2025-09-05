Putin: Strane trupe biće legitimna meta za uništenje
Pravda pre 1 sat | Mediji
"Rusija će smatrati legitimnim ciljem za uništenje bilo koje strane trupe koje se pojave na teritoriji Ukrajine", izjavio je predsednik Vladimir Putin.
On je naglasio da, ukoliko budu postignuti dogovori o dugoročnom miru, neće biti nikakvog smisla u prisustvu NATO kontingenta u Ukrajini. - Rusija će poštovati garancije bezbednosti koje moraju biti izrađene i za Rusku Federaciju i za Ukrajinu. Ako bude postignut dugoročni mirovni sporazum, Moskva će ga izvršavati u potpunosti - istakao je Putin. Ruski lider dodao je da se ozbiljni razgovori o bezbednosnim garancijama sa Rusijom još nisu vodili. Kada je reč o