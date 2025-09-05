Putin: Zapadne trupe u Ukrajini bile bi legitimna meta ruske vojske

Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da bi svako raspoređivanje zapadnih snaga bilo "legitimna" meta za moskovsku vojsku.

Ova izjava, data 5. septembra, dolazi dan nakon što su saveznici Kijeva saopštili da su spremni da rasporede trupe u Ukrajini u slučaju postizanja sporazuma o okončanju rata. Desetine zemalja, predvođene Francuskom i Britanijom, obavezale su se na raspoređivanje sigurnosnih snaga na kopnu, u zraku ili na moru, radi nadgledanja eventualnog mirovnog sporazuma. "Ako se neke trupe pojave tamo, posebno sada tokom borbi, polazimo od pretpostavke da će one biti legitimne