Prvi snimci Bajdena nakon operacije zbog raka kože: Na glavi ima veliki ožiljak

Bivši američki predsednik Džo Bajden podvrgnut je operaciji raka kože, potvrdio je njegov portparol.

Sada su se pojavili njegovi snimci koji su navodno nastali nakon operacije. Iako nije poznato kada je tačno zahvat obavljen, Bajden je krajem avgusta snimljen kako izlazi iz crkve u Delaveru s velikim ožiljkom na glavi. Njegov portparol je za NBC News izjavio da se 82-godišnji bivši američki predsednik dobro oporavlja. Bajden je bio podrgnut Mohs hirurškoj tehnici u kojoj se slojevi kože postepeno uklanjaju i pregledaju pod mikroskopom sve dok se tragovi