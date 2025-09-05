Operisan Džo Bajden, uklonjen mu rak kože sa čela

Nova pre 2 sata  |  Autor: Agencije
Operisan Džo Bajden, uklonjen mu rak kože sa čela

Bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden nedavno je podvrgnut hirurškoj intervenciji uklanjanja raka kože sa čela, potvrdio je njegov portparol za list "Hil" (The Hill).

Kako je saopšteno, Bajden je bio podvrgnut Mohs hirurškoj tehnici u kojoj se slojevi kože postepeno uklanjaju i pregledaju pod mikroskopom sve dok se tragovi kancerogenih ćelija više uopšte ne vide. U danima nakon operacije, na društvenim mrežama se pojavio snimak koji prikazuje Bajdena sa vidljivim ožiljkom na čelu dok izlazi iz crkve u Delaveru. Bajden je i ranije imao nemelanomske oblike raka kože, koje je uklanjao pre predsedničkog mandata. Tokom lekarskog
Džo Bajden

