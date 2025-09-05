Joe Biden operiran zbog raka kože

WASHINGTON - Bivši američki predsjednik Joe Biden podvrgnut je operaciji raka kože, potvrdio je njegov glasnogovornik. Iako nije poznato kada je točno zahvat obavljen, Biden je krajem kolovoza snimljen kako izlazi iz crkve u Delawareu s velikim ožiljkom na glavi.

Glasnogovornik je za NBC News izjavio da se 82-godišnji bivši američki predsjednik dobro oporavlja. Biden je podvrgnut Mohsovoj operaciji, metodi koja uključuje postupno uklanjanje slojeva tkiva i njihovu mikroskopsku analizu kako bi se osiguralo da su sve kancerogene stanice uklonjene. Ovo nije prvi put da se Biden suočava s rakom kože. Tijekom 2023. godine s prsa mu je uklonjen karcinom bazalnih stanica, jedan od najčešćih oblika raka kože. Njegov liječnik tada