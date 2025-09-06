Evropska zelena partija: Vučićeve pretnje nas neće zastrašiti

Beta pre 4 sati

Kopredsednica Evropske zelene partije, Grkinja Vula Ceci (Tsetsi), izjavila je danas da ih posle posete Beogradu i Novom Sadu gde su svediočili protestima, neće zastrašiti pretnje predsednika Srbije Aleksandra Vučića koje su "prešle granicu demokratskog diskursa".

"Predsednik (Vučić) koji je mirne demonstrante nazivao 'teroristima', a sada poslanike Evropskog parlamenta i delegaciju evropske političke stranke naziva 'ološem', prešao je svaku granicu demokratskog diskursa", rekla je Vula Ceci, saopštila je njena stranka

Ona je dodala da sloboda govora ne može bude napadnuta, niti se može tolerisati govor mržnje predsednika. "Vučićeva pretnja da će krivično goniti je još alarmantnija, jer potkopava vladavinu prava", rekla je ona.

Po njenim rečima, prikazujući evropske posetioce kao "pretnju stabilnosti Srbije, Vučić napada sve demokrate".

"Ono čemu smo svedočili je autoritarizam sa kojim se građani Srbije svakodnevno suočavaju. Naša solidarnost je sa njima, njihova hrabrost u odbrani demokratije zaslužuje podršku, a ne neprijateljstvo. Evropska unija ne može ćutati", rekla je Vula Ceci koja je u petak zajedno sa članom Izvršnog odbora Evropske zelene partije, evroposlanikom Razmusom Nordkvistom (Rasmus Nordqvist) posetila Srbiju.

Vučić je kasno sinoć u izjavi televiziji nazvao poslanika Evropskog parlamenta iz Zelene partije Rasmusa Nordkvista i kopredsednicu Evropske zelene partije Vulu Ceci "ološem" i zapretio da će ih krivično goniti.

Poslanici su posetili Srbiju kako bi pokazali solidarnost sa mirnim demonstrantima i strankom Zeleno-levi front. U petak su održali konferenciju za novinare u Skupštini Srbije u Beogradu sa kopredsednicima Zeleno-levičkog fronta, Biljanom Đorđević i Radomirom Lazovićem. Ceci je ponovila poziv Zelenih za fer i slobodne izbore u Srbiji.

Ceci i Nordkvist su potom u petak uveče otputovali u Novi Sad da bi pokazali solidarnost s građanima koji su mirno protestovali zbig zatvaranja Univerziteta u Novom Sadu i brutalnosti policije.

Rasmus Nordkvist je rekao da se narod Srbije zalaže za svoja demokratska prava i slobode u zemlji koja je legitimni kandidat za Evropsku uniju (EU).

"Došli smo da pokažemo solidarnost sa borbom za slobodu okupljanja, slobodnu štampu, protiv korupcije i za transparentnost - sve su to osnovni delovi demokratije. Mi, Zeleni, nećemo se zastrašiti Vučićevim pretnjama ili uvredama. Pošto smo iz prve ruke bili svedoci kako Vučić prihvata autoritarizam, ponovo pozivamo Evropsku komisiju, Evropski parlament i Evrolpski savet da se pozabave situacijom u Srbiji", rekao je on.

U saopštenju se dodaje da će u utorak, 9. septembra, Evropski parlament na plenarnoj sednici u Strazburu raspravljati o kontinuiranoj upotrebi sile protiv demonstranata u Srbiji.

Vučićeva Srpska napredna stranka je pridružena članica Evropske narodne partije, dodaje se u saopštenju.

(Beta, 06.09.2025)