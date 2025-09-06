Socijalisti i demokrate EP osudili policijsko nasilje u Novom Sadu i odnos Vučića prema poslanicima

Grupa socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu osudila je nepoštovanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića prema poslanicima EP koje je nazvao "ološima" i zapretio da će ih sudski goniti.

"Usred kontinuiranog nasilja nad narodom Srbije, predsednik Vučić je sada pribegao i očajničkom nepoštovanju Evropskog parlamenta", navodi se u poruci te grupe na platformi Iks. Oštro osuđujemo policijsko nasilje u Novom Sadu u petak uveče i neprihvatljive klevete upućene Evropskoj zelenoj partiji, dodaje se u poruci. Amid ongoing violence against the people of Serbia, President Vučić has now also resorted to desperate disrespect toward the European Parliament.