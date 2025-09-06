Dekanat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu: Osuđujemo napade na pripadnike policije i zgradu fakulteta

Dekanat Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu oglasio se povodom jučeranjeg protesta u ovom gradu, i incidenata koji su se desili, navodeći da osuđuje napade na pripadnike policije i zgradu fakulteta.

- Izražavamo iskreno žaljenje zbog toga što se inicijatori sinoćnjeg skupa nisu odazvali apelu Dekanata da skup protekne mirno, kao ni na pozive na dijalog koji su više puta upućivani studentima u blokadi - navodi se u saopštenju Dekanata. Ukazano je da je "policija u više navrata upozoravala građane da ne narušavaju javni red i mir, kao i da se udalje od zgrade fakulteta". - Intervenciji policije su prethodili napadi kamenicama, petardama, bakljama, suzavcem i