(Foto, video) ajkula usmrtila muškarca! Horor na popularnoj plaži u Sidneju: "Izgubio je više udova"

Blic pre 2 sata
(Foto, video) ajkula usmrtila muškarca! Horor na popularnoj plaži u Sidneju: "Izgubio je više udova"

Čovek koga je napala velika ajkula u blizini plaže u Sidneju preminuo je od zadobijenih povreda, saopštila je australijska policija.

Ovo je prvi takav incident u više od tri i po godine, što je dovelo do zatvaranja nekoliko plaža u ovoj oblasti. Žrtva, čiji identitet još nije utvrđen, napadnuta je neposredno iza 10.00 časova kod plaže Long rif, u severnom delu glavnog grada australijske države Novi Južni Vels, navodi se u policijskom saopštenju. "Izvučen je iz talasa i prebačen na obalu. Međutim, preminuo je na licu mesta", dodaje se u objavi. Dva dela daske za surfovanje izvučena su i odnesena
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Velika ajkula napala muškarca na 100 metara od obale: Užas na popularnoj plaži, surfer preminuo na licu mesta

Velika ajkula napala muškarca na 100 metara od obale: Užas na popularnoj plaži, surfer preminuo na licu mesta

Mondo pre 48 minuta
Smrtonosni napad ajkule u Sidneju ― surfer preminuo nakon napada u moru

Smrtonosni napad ajkule u Sidneju ― surfer preminuo nakon napada u moru

RTS pre 2 sata
(Foto) užas na plaži Ajkula usmrtila čoveka u Sidneju izgubio više udova, preminuo na licu mesta

(Foto) užas na plaži Ajkula usmrtila čoveka u Sidneju izgubio više udova, preminuo na licu mesta

Dnevnik pre 2 sata
Ajkula usmrtila muškarca na plaži Svedoci ne mogu da dođu sebi od šoka: "Izgubio je više udova" (Foto/video)

Ajkula usmrtila muškarca na plaži Svedoci ne mogu da dođu sebi od šoka: "Izgubio je više udova" (Foto/video)

Alo pre 2 sata
Stravično! Muškarca nasmrt izujedala ajkula na samo 100 metara od obale: "Nije mu bilo spasa"

Stravično! Muškarca nasmrt izujedala ajkula na samo 100 metara od obale: "Nije mu bilo spasa"

Telegraf pre 1 sat
Surfer stradao u napadu ajkule kod obale Sidneja: Prvi smrtonosni napad od 2022. godine

Surfer stradao u napadu ajkule kod obale Sidneja: Prvi smrtonosni napad od 2022. godine

N1 Info pre 3 sata
Sidnej: Surfer stradao u napadu ajkule

Sidnej: Surfer stradao u napadu ajkule

Novi magazin pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ajkulaSidnej

Svet, najnovije vesti »

Švedski javni servis: Demonstracije u Srbiji počele minutom ćutanja, a završene haosom

Švedski javni servis: Demonstracije u Srbiji počele minutom ćutanja, a završene haosom

N1 Info pre 48 minuta
Srpski paviljon na Ekspu 2025 u Osaki oborio rekorde: 800.000 posetilaca

Srpski paviljon na Ekspu 2025 u Osaki oborio rekorde: 800.000 posetilaca

RTV pre 38 minuta
Rekonstrukcija britanske vlade: Ivet Kuper će zameniti britanskog ministra spoljnih poslova Dejvida Lamija

Rekonstrukcija britanske vlade: Ivet Kuper će zameniti britanskog ministra spoljnih poslova Dejvida Lamija

Blic pre 43 minuta
Zelenski se sastao sa Robertom Ficom: "Da je Putin želeo da okonča rat, ne bi podsticao energetsku blokadu Ukrajine"

Zelenski se sastao sa Robertom Ficom: "Da je Putin želeo da okonča rat, ne bi podsticao energetsku blokadu Ukrajine"

Blic pre 18 minuta
Zelenski: Ne idem u Moskvu dok je Ukrajina pod raketama – neka Putin dođe u Kijev; Medvedev: Porast vojne aktivnosti oko Rusije…

Zelenski: Ne idem u Moskvu dok je Ukrajina pod raketama – neka Putin dođe u Kijev; Medvedev: Porast vojne aktivnosti oko Rusije

RTS pre 48 minuta