Može i drugačije: Policija krenula ka ulazu PMF-a u Novom Sadu, dekan ih obavestio da nisu pozvani

Noćas je policija krenula ka ulazu na Prirodno-matematički fakultet, ali je dekan PMF-a Srđan Rončević izašao ispred fakulteta i preko megafona ih obavestio da nisu pozvani i da nemaju zakonsko pravo da ulaze na fakultet, što je policija u tom trenutku i ispoštovala.

Zahtevamo da se poštuje autonomija univerziteta kao i zakonska odredba da policija na fakultet ne sme bez poziva dekana da pristupa fakultetu. Takođe, apelujemo da se situacija na svim fakultetima rešava isključivo mirnim putem – dogovorom, bez upotrebe sile i hemijskih sredstava. Kao Uprava, stojimo uz naše studente i profesore i osuđujemo snažno svaki vid nasilja.