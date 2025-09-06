Može i drugačije: Policija krenula ka ulazu PMF-a u Novom Sadu, dekan ih obavestio da nisu pozvani

Glas Šumadije pre 48 minuta  |  Jovanka Nikolić
Može i drugačije: Policija krenula ka ulazu PMF-a u Novom Sadu, dekan ih obavestio da nisu pozvani

Noćas je policija krenula ka ulazu na Prirodno-matematički fakultet, ali je dekan PMF-a Srđan Rončević izašao ispred fakulteta i preko megafona ih obavestio da nisu pozvani i da nemaju zakonsko pravo da ulaze na fakultet, što je policija u tom trenutku i ispoštovala.

Zahtevamo da se poštuje autonomija univerziteta kao i zakonska odredba da policija na fakultet ne sme bez poziva dekana da pristupa fakultetu. Takođe, apelujemo da se situacija na svim fakultetima rešava isključivo mirnim putem – dogovorom, bez upotrebe sile i hemijskih sredstava. Kao Uprava, stojimo uz naše studente i profesore i osuđujemo snažno svaki vid nasilja.
Otvori na glassumadije.rs

Povezane vesti »

VIDEO: Policija krenula da uđe na PMF, dekan ih obavestio da nisu pozvani

VIDEO: Policija krenula da uđe na PMF, dekan ih obavestio da nisu pozvani

Radio 021 pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadKragujevac

Vojvodina, najnovije vesti »

Preminuo Vojislav Arsenov, član Gradskog veća Grada Zrenjanina. Sahrana u subotu, 6. septembra Vojislav Arsenov

Preminuo Vojislav Arsenov, član Gradskog veća Grada Zrenjanina. Sahrana u subotu, 6. septembra Vojislav Arsenov

Volim Zrenjanin pre 13 minuta
Osveta vlasti: Smenjeno petoro direktora osnovnih škola na teritoriji grada Zrenjanina

Osveta vlasti: Smenjeno petoro direktora osnovnih škola na teritoriji grada Zrenjanina

Zrenjaninski pre 3 minuta
VIDEO: Policija krenula da uđe na PMF, dekan ih obavestio da nisu pozvani

VIDEO: Policija krenula da uđe na PMF, dekan ih obavestio da nisu pozvani

Radio 021 pre 8 minuta
Može i drugačije: Policija krenula ka ulazu PMF-a u Novom Sadu, dekan ih obavestio da nisu pozvani

Može i drugačije: Policija krenula ka ulazu PMF-a u Novom Sadu, dekan ih obavestio da nisu pozvani

Glas Šumadije pre 48 minuta
U avgustu rekordan broj napada na novinare u Srbiji, saopštilo medijsko udruženje

U avgustu rekordan broj napada na novinare u Srbiji, saopštilo medijsko udruženje

Slobodna Evropa pre 1 dan