Kako je protekla noć u novosadskom Rektoratu: Policija privela nekoliko studenata i lekara medicinskog tima

Policija je protekle noći posle 2:30 časova u grupama počela da pušta studente, građane iz zgrade Rektorata u Novom Sadu, piše N1.

Privedeno je nekoliko studenata, koji su maricama odvezeni u policijsku stanicu „Stari grad“, a priveden je i jedan lekar koji je bio u medicinskom timu studenata. Profesor Filozofskog fakulteta Norbert Šinkovič ispričao je za N1 da su se studeni i građani sklonili u Rektorat posle intervencije policije i ispaljivanja velike količine suzavca. Rektor Dejan Madić pozvao je policiju i oni su potom ušli u zgradu. Šinkovič je napomenuo da su inspektori bili korektni,