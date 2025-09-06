Vučić: „Na svim skupovima u Srbiji 9.380 ljudi, u Novom Sadu 7.020“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se na svim večerašnjim skupovima protiv vlasti u više gradova u Srbiji, okupilo 9.380 ljudi, od čega 7.020 u Novom Sadu, gde je jedino došlo do incidenata, javlja Beta. „Do sada je 11 policajaca povređeno, koji su napadnuti iz čista mira.

Samo su stajali ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu“, rekao je Vučić novinarima u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu. Policija je primenila brutalnu silu prema demonstrantima. Vučić nije u tome video ništa sporno nego je čestitao policiji, koja je, prema njegovim rečima, obavila svoj posao strogo profesionalno.