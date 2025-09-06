Vučić: „Na svim skupovima u Srbiji 9.380 ljudi, u Novom Sadu 7.020“

Nedeljnik pre 14 minuta
Vučić: „Na svim skupovima u Srbiji 9.380 ljudi, u Novom Sadu 7.020“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se na svim večerašnjim skupovima protiv vlasti u više gradova u Srbiji, okupilo 9.380 ljudi, od čega 7.020 u Novom Sadu, gde je jedino došlo do incidenata, javlja Beta. „Do sada je 11 policajaca povređeno, koji su napadnuti iz čista mira.

Samo su stajali ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu“, rekao je Vučić novinarima u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu. Policija je primenila brutalnu silu prema demonstrantima. Vučić nije u tome video ništa sporno nego je čestitao policiji, koja je, prema njegovim rečima, obavila svoj posao strogo profesionalno.
Vučič proglasio pobedu u Novom Sadu

Vreme pre 8 minuta
Vasiljević: Upozorili smo ih da ne nasrću na policiju, policija radi svoj posao

Euronews pre 13 minuta
Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadMinistarstvo unutrašnjih poslovaPredsednik Srbije

Protest u Novom Sadu: Od tišine i govora, do pirotehnike i intervencije policije

BBC News pre 19 minuta
Vozom samo balvani

Radar pre 29 minuta
Režim nas je uveo u istorijsku katastrofu, prodao nam je kulu od karata kao tvrđavu

Radar pre 29 minuta
Opstrukcija istrage pada nadstrešnice

Radar pre 29 minuta
UŽIVO Protesti „Srbijo, da li se čujemo?“ širom zemlje: Policija okružila kampus, ako se neko približi kordonu ispaljuju…

Danas pre 34 minuta