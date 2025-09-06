BLOG UŽIVO Večeras protesti širom Srbije zbog policijske brutalnosti u Novom Sadu

Nova pre 22 minuta  |  Autor: Anđela Đokić
BLOG UŽIVO Večeras protesti širom Srbije zbog policijske brutalnosti u Novom Sadu

Protest u Novom Sadu završio se brutalnim policijskim bračunom sa studentima i građanima.

Korišćen je suzavac, šok bombe i pendreci. Desetine ljudi je povređeno, a u kasnim satim je policija upala u zgradu novosadskog Rektorata i u amfiteatru držala građane i studente zarobljene. Nakon toga je Rektor Univerziteta ušao u pratnji policije u opremi za razbijanje demonstracija u zgradu Rektorata. Građani su kasnije pušteni na slobodu, nekima su napisane prekršajne kazne, dok su pojedini privedeni. U kampusu novosadskog Univerziteta u subotu ujutro su
