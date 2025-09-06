Sunčano i toplo do sredine sledeće sedmice

Sremska Mitrovica/ Ozon Media – U Srbiji će do sredine sledeće sedmice preovladavati sunčano, toplo i stabilno vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Za danas je najavljeno pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost, dok će se u nedelju i početkom sledeće sedmice zadržati toplo vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 33 stepena. U Sremskoj Mitrovici i okolini očekuje se slično vreme – jutarnja temperatura između 15 i 18 stepeni, a dnevna do 32 stepena. Subota, 6. septembar Nedelja, 7. septembar Ponedeljak, 8. septembar Utorak, 9. septembar Sreda, 10. septembar RHMZ je uključio žuti meteoalarm zbog