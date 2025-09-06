Dačić: Sinoć u Novom Sadu povređeno 14 policajaca, 42 osobe privedene, policija ušla u zgradu Rektorata na poziv rektora

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu tokom protesta "Srbijo, da li se čujemo" došlo do masovnog napada na pripadnike policije, i naveo da je to bilo ranije dogovoreno i očigledno isplanirano..

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je policija ta koja je sinoć tokom protesta u Novom Sadu brutalno napadnuta i istakao da je topovski udar bačen na policiju. "Nažalost, i sinoć i noćas je došlo do brutalnog i masivnog napada na policijske službenike u Novom Sadu. Posle završetka neprijavljenog skupa, po policijskom izveštaju, oko 2.800 blokadera se uputilo oko 21 sat ka Filozofskom fakultetu. Blokaderi su kamenjem i drugim predmetima