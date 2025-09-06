UKRAJINSKA KRIZA Zelenski: Ne idem u Moskvu – neka Putin dođe u Kijev

RTV pre 1 sat  |  RTS,Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA Zelenski: Ne idem u Moskvu – neka Putin dođe u Kijev

KIJEV/MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.291. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski odbio je poziv svog ruskog kolege Vladimira Putina da dođe u Moskvu na razgovore, navodeći kao razlog stalne raketne napade na ukrajinsku teritoriju. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev upozorio je da Baltičke zemlje, Finska, Norveška i Poljska povećavaju vojne aktivnosti u blizini Rusije.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da odbija predlog predsednika Rusije Vladimira Putina da dođe u Moskvu na pregovore o diplomatskom rešenju sukoba. "Ne mogu da idem u Moskvu kada je moja zemlja pod raketama, pod napadima, svakog dana. Ne mogu da idem u prestonicu ovog teroriste. Može on da dođe u Kijev", rekao je Zelenski u intervjuu za američki Ej-Bi-Si njuz, na lokaciji američkog proizvodnog pogona u zapadnoj Ukrajini koji je nedavno bio meta
Ključne reči

Vladimir PutinSavet bezbednostiDmitrij MedvedevMoskvaUkrajinaDimitrij MedvedevRusijaPoljskaFinskaNorveškaKijevVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Rasplamsava se sukob EU-Tramp: Kazna za Gugl 2,95 milijardi evra i zabrana da favorizuje svoje reklamne tehnologije

Rasplamsava se sukob EU-Tramp: Kazna za Gugl 2,95 milijardi evra i zabrana da favorizuje svoje reklamne tehnologije

RTV pre 40 minuta
Požar u devetospratnoj zgradi u Londonu, oko 100 vatrogasaca ga gasi

Požar u devetospratnoj zgradi u Londonu, oko 100 vatrogasaca ga gasi

RTV pre 20 minuta
Zelenski odbio poziv: Ne idem u Moskvu dok je Ukrajina pod raketama – neka Putin dođe u Kijev

Zelenski odbio poziv: Ne idem u Moskvu dok je Ukrajina pod raketama – neka Putin dođe u Kijev

RTS pre 10 minuta
Amerika na rubu rata s Venecuelom: Tramp poslao moćne F-35 i 4.000 vojnika, „tomahavci“ spremni da polete

Amerika na rubu rata s Venecuelom: Tramp poslao moćne F-35 i 4.000 vojnika, „tomahavci“ spremni da polete

Nova pre 0 minuta
Peskov: Inicijativa Kine o globalnom upravljanju — početak velikog razgovora

Peskov: Inicijativa Kine o globalnom upravljanju — početak velikog razgovora

Sputnik pre 0 minuta