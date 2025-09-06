UKRAJINSKA KRIZA Zelenski: Ne idem u Moskvu – neka Putin dođe u Kijev

KIJEV/MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.291. dan. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski odbio je poziv svog ruskog kolege Vladimira Putina da dođe u Moskvu na razgovore, navodeći kao razlog stalne raketne napade na ukrajinsku teritoriju. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev upozorio je da Baltičke zemlje, Finska, Norveška i Poljska povećavaju vojne aktivnosti u blizini Rusije.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da odbija predlog predsednika Rusije Vladimira Putina da dođe u Moskvu na pregovore o diplomatskom rešenju sukoba. "Ne mogu da idem u Moskvu kada je moja zemlja pod raketama, pod napadima, svakog dana. Ne mogu da idem u prestonicu ovog teroriste. Može on da dođe u Kijev", rekao je Zelenski u intervjuu za američki Ej-Bi-Si njuz, na lokaciji američkog proizvodnog pogona u zapadnoj Ukrajini koji je nedavno bio meta