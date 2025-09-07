Pao helikopter, svi su poginuli Jezive scene sa mesta nesreće kod aerodroma u Minesoti (foto/video)

Policija je saopštila da je nesreća prijavljena juče oko 14.45 sati po lokalnom vremenu, ali nije saopšteno koliko je ljudi bilo u helikopteru

U blizini aerodroma Erlejk, kod grada Lejkvila u američkoj saveznoj državi Minesota, srušio se helikopter a u nesreći nije bilo preživelih, saopštila je lokalna policija. Helicopter Crash Near Airlake Airport Leaves No Survivors Latest: https://t.co/DoWzRlcuWi pic.twitter.com/Lq4dbGeDbq — Limitless Media (@LimitlessProdG) September 6, 2025 Policija je saopštila da je nesreća prijavljena juče oko 14.45 sati po lokalnom vremenu, ali nije saopšteno koliko je ljudi