"Božji influenser" proglašen za sveca: Tinejdžer iIzlečio dete od raka pankreasa? FOTO

B92 pre 27 minuta
"Božji influenser" proglašen za sveca: Tinejdžer iIzlečio dete od raka pankreasa? FOTO

Papa Lav XIV proglasio je danas tinejdžera Karla Akutisa (15), koji je koristio tehnologiju za širenje vere i dobio je nadimak "božji influenser", za prvog milenijalskog sveca katoličke crkve.

Papa je kanonizovao Karla Akutisa, koji je umro 2006. godine, tokom mise na otvorenom na Trgu Svetog Petra u Vatikanu, kojoj su prisustvovale desetine hiljada ljudi, od kojih su mnogi bili milenijalci i parovi sa malom decom, javlja AP. Tokom prve mise za proglašenje sveca u svom pontifikatu, Lav XIV je kanonizovao i Pjera Đorđa Frasatija, koji je takođe umro mlad. Sat vremena pre mise, Trg Svetog Petra je već bio pun hodočasnika, od kojih su mnogi bili mladi
