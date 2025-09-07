Komandant SAJ-a razrešen dužnosti, odlazi u penziju

Komandant SAJ-a razrešen dužnosti, odlazi u penziju

Dugogodišnji komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoje Vulević razrešen je dužnosti i od ponedeljka formalno odlazi u penziju, potvrđeno je "Blicu".

Vulević je bio na čelu SAJ-a gotovo dve decenije, a u MUP-u od 1993. godine. Prvi je srpski policajac koji je završio prestižnu FBI akademiju. Mediji navode da je tokom njegove komande SAJ "ostao upadljivo čist, sa profesionalno obučenim i disciplinovanim pripadnicima".
