Protest ispred PU 29. novembar: Blokiran Bulevar despota Stefana (foto)

Blic pre 3 sata
Studenti u blokadi i beogradski zborovi građana pozvali su na protest večeras ispred Policijske stanice 29. novembar u Beogradu, pod nazivom "Kičmom protiv nasilja", povodom kako navode u objavama na društvenim mrežama, "sinoćnjeg nasilja na protestu u Novom Sadu".

Studenti u blokadi i beogradski zborovi građana okupili su se ispred PU 29. novembar. Oni su blokirali Bulevar despota Stefana za saobraćaj. Na protestu se okupilo više stotina učesnika. Slični, manji protesti održani su večeras u još nekoliko gradova Srbije - Valjevu, Kragujevcu, Čačku... Kako je izvestio RTS, tokom šetnje okupljenih na protestu, nekoliko učesnika protesta napalo je snimatelja RTS-a, koji je snimao protestnu šetnju.
I Love Zrenjanin pre 44 minuta
Danas pre 1 sat
Radar pre 59 minuta
RTV pre 49 minuta
I Love Zrenjanin pre 44 minuta
Danas pre 1 sat
Danas pre 1 sat