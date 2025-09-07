Na protestu u Čačku napadnut snimatelj RTS-a Bobiša Brzaković

ČAČAK - Sinoć oko 19 časova ispred Policijske uprave u Čačku je počeo protest zbog hapšenja dva profesora iz jedne čačanske škole koji su u Novom sadu kako prenose mediji učestvovali u neredima i napadu na službena lica.Ulica Cara Dušana u kojoj je protest je zatvorena za saobraćaj.

Tokom šetnje okupljenih na protestu, nekoliko učesnika protesta napalo je snimatelja RTS-a Bobišu Brzakovića, koji je snimao protestnu šetnju i brutalno ga izvređali. ,,Brzaković je dugogodišnji medijski radnik i televizijski snimatelj. Nalazio se na radnom mestu a ovakvi napadi na novinare ne mogu se tolerisati. Tražimo od nadležnih institucija da reaguju i sankcionišu svaki napad na medije i poslenike javne reči" kaže se u saopštenju Udruženja medija i medisjkih
