Protesti „Kičmom protiv nasilja“ organizovani širom Srbije

Proteste „Kičmom protiv nasilja“ su večeras u Čačku, Kragujevcu i Leskovcu, Novom Sadu oraganizovali studenti u blokadi i građani koji ih podržavaju navodeći da je razlog za njihovo okupljanje eskalacija policijskog nasilja i prekomerna upotreba sile u petak uveče u Novom Sadu. 22.37 Novosađani su 21.43 sati blokirali raskrsnicu na Bulevaru oslobođenja kod Futoške pijace, iako ih se nije okupilo mnogo. Nekoliko vozača, koji su se u tom trenutku našli kod raskrsnice