U Zrenjaninu večeras održan protest ispred policijske uprave i prostorija SNS-a

I Love Zrenjanin pre 2 sata
Na društvenim mrežama „Zborovi građana grada Zrenjanina“ objavili su poziv za večerašnji protest.

Građani su se okupili u 19.30 časova ispred zgrade Policijske uprave pod parolom „Svi znamo zašto“. Protest je održan povodom jučerašnih sukoba policije i demonstranata ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Osim u Zrenjaninu, protesti „Kičmom protiv nasilja“ održani su i u drugim gradovima Srbije. Okupljeni građani na kratko su blokirali magistralu, a potom su se protesnom šetnjom duž iste, uputili ka centru grada ispred prostorija GrO Srpske napredne stranke.
