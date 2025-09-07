U Zrenjaninu večeras održan protest ispred policijske uprave i prostorija SNS-a

Na društvenim mrežama „Zborovi građana grada Zrenjanina“ objavili su poziv za večerašnji protest.

Građani su se okupili u 19.30 časova ispred zgrade Policijske uprave pod parolom „Svi znamo zašto“. Protest je održan povodom jučerašnih sukoba policije i demonstranata ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Osim u Zrenjaninu, protesti „Kičmom protiv nasilja“ održani su i u drugim gradovima Srbije. Okupljeni građani na kratko su blokirali magistralu, a potom su se protesnom šetnjom duž iste, uputili ka centru grada ispred prostorija GrO Srpske napredne stranke.