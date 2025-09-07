Večeras potpuno pomračenje Meseca, videće se i iz Srbije

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Anđela Risantijević
Večeras potpuno pomračenje Meseca, videće se i iz Srbije

Potpuno pomračenje Meseca moći će u celosti da se posmatra večeras iz Srbije, saopšteno je iz Astronomskog društva „Ruđer Bošković“ iz Beograda.

Kako se navodi, u Srbiji će se Mesec delimično pomračen pojaviti na istoku u večernjim satima, a u Beogradu će izaći u 19 časova. Potpuno pomračen će biti od 19.30 do 20.52. Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom će biti u 21.56, a sa teško uočljivom polusenkom u 22.56. Ukoliko bude vedro Beograđani će ovu interesantnu pojavu uz stručne komentare moći da prate i sa terase Narodne opservatorije na Kalemegdanu. Prema procenama, ovu pojavu moći će da vidi oko 77 odsto
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Gledajte pomračenje Meseca iz Srbije

Gledajte pomračenje Meseca iz Srbije

Vreme pre 9 minuta
Večeras potpuno pomračenje Meseca, vidljivo i iz Srbije

Večeras potpuno pomračenje Meseca, vidljivo i iz Srbije

Glas Šumadije pre 39 minuta
Večeras pomračenje Meseca, moći će da se posmatra i iz Srbije

Večeras pomračenje Meseca, moći će da se posmatra i iz Srbije

Jugmedia pre 54 minuta
Večeras potpuno pomračenje Meseca – „krvavi Mesec“ vidljiv i iz Srbije

Večeras potpuno pomračenje Meseca – „krvavi Mesec“ vidljiv i iz Srbije

Rešetka pre 59 minuta
VEČERAS “KRVAVI MESEC”: Potpuno pomračenje vidljivo iz Srbije

VEČERAS “KRVAVI MESEC”: Potpuno pomračenje vidljivo iz Srbije

Pirotske vesti pre 2 sata
Krvavi Mesec večeras na nebu, uživajte u totalnom pomračenju Zemljinog satelita

Krvavi Mesec večeras na nebu, uživajte u totalnom pomračenju Zemljinog satelita

RTS pre 1 sat
POTPUNO POMRAČENJE MESECA večeras će se videti iz Srbije, evo kada tačno da gledate u nebo

POTPUNO POMRAČENJE MESECA večeras će se videti iz Srbije, evo kada tačno da gledate u nebo

InfoKG pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

vreme

Društvo, najnovije vesti »

Samoopredeljenje predložilo Kurtija za premijera Kosova

Samoopredeljenje predložilo Kurtija za premijera Kosova

N1 Info pre 9 minuta
Početak nedelje pred nama sunčan, a onda nekoliko nestabilnih dana

Početak nedelje pred nama sunčan, a onda nekoliko nestabilnih dana

Radio 021 pre 9 minuta
Zapovjednik SAJ-a razriješen dužnosti na zahtjev Vučića

Zapovjednik SAJ-a razriješen dužnosti na zahtjev Vučića

SEEbiz pre 4 minuta
Gledajte pomračenje Meseca iz Srbije

Gledajte pomračenje Meseca iz Srbije

Vreme pre 9 minuta
Srbi, ovo nikako ne obuvajte ako vozite u Grčkoj: Platićete novčanu kaznu, a jedan detalj na obući takođe je važan

Srbi, ovo nikako ne obuvajte ako vozite u Grčkoj: Platićete novčanu kaznu, a jedan detalj na obući takođe je važan

Blic pre 19 minuta