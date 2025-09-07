Večeras potpuno pomračenje Meseca, videće se i iz Srbije

Potpuno pomračenje Meseca moći će u celosti da se posmatra večeras iz Srbije, saopšteno je iz Astronomskog društva „Ruđer Bošković“ iz Beograda.

Kako se navodi, u Srbiji će se Mesec delimično pomračen pojaviti na istoku u večernjim satima, a u Beogradu će izaći u 19 časova. Potpuno pomračen će biti od 19.30 do 20.52. Poslednji kontakt sa Zemljinom senkom će biti u 21.56, a sa teško uočljivom polusenkom u 22.56. Ukoliko bude vedro Beograđani će ovu interesantnu pojavu uz stručne komentare moći da prate i sa terase Narodne opservatorije na Kalemegdanu. Prema procenama, ovu pojavu moći će da vidi oko 77 odsto