Zgrada vlade Ukrajine u plamenu! Brutalan napad Rusije, zastrašujuće scene u Kijevu, ima mrtvih, oglasili se Kličko i premijerka! (foto/video)

U jednom od najvećih noćnih napada od početka rata, Rusija je lansirala 805 dronova i 13 raketa na Ukrajinu, saopštilo je ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo u nedelju.

U okrugu Svjatošin delimično je uništena devetospratnica, između 4. i 8. sprata, pri čemu su poginuli majka i njeno dete, a 18 osoba je ranjeno. Još jedna šesnaestospratnica, dva stambena bloka, automobili i magacini takođe su izgoreli posle udara krhotina. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izjavio je da su spasioci i lekari radili celu noć. - Među mrtvima su majka i njena beba. Ovo je cena ruskog terora - rekao je Kličko. Ubrzo potom, kako je sunce izlazilo,