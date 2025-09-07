Ko je komandant SAJ-a kojeg je Vučić oterao u penziju?

Novi magazin pre 7 minuta  |  N1
Ko je komandant SAJ-a kojeg je Vučić oterao u penziju?

Dugogodišnji komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Spasoje Vulević od ponedeljka će biti penzioner i to na zahtev predsednika Aleksandra Vučića, saznaje N1. O njegovom penzionisanju se govorilo još od januara ove godine kada su tabloidi počeli da napadaju ovog oficira policije, a Vučić poručio da se ne plaši ni onih generala u policiji koji su likvidirali pripadnike zemunskog klana u akciji Sablja.

Kad izađe SAJ – tad je kraj, pokazale su malobrojne situacije kada je ova jedina prava specijalna jedinica policije izvođena na ulice da zavede red. Međutim, SAJ nisu “Kobre” pa da Vučić preti kao će da ih “razbaca” na studente, a oni da mu šaljivo pevaju “baci kobre da se igramo”. Mediji su još u januaru pisali da se sprema penzionisanje Vulevića, jer je odbio da jedinicu pretvori u, kako je to Davor Lukač napisao za “Vreme” - “pretorijansku gardu” vlasti. “Radar”
