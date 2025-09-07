Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 8. do 14. septembra)

Vreme u Srbiji će do biti utorka pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost.

Biće i natprosečno toplo - u većini mesta najviša dnevna temperatura biće 30 do 34 stepena. Uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je veoma retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u planinskim predelima. U Kragujevcu i Šimadiji u ponedeljak, utorak i sredu viće sunčano i toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu od 31 do 33 stepena. U drugoj polovini naredne sedmice u celoj Srbiji biće promenljivo oblačno, ali i dalje toplo vreme. U sredu posle podne i uveče na